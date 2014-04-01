Соседка стрелка из Мытищ раскрыла подробности его жизни

О погибшем местная жительница из поселка Вешки отозвалась положительно.

Соседка стрелка из Мытищ рассказала, что он всегда помогал людям и был положительным человеком. Об этом сообщили представители Telegram-канала "112". СМИ поговорило с жительницей поселка Вешки. Знакомая погибшего стрелка рассказала, что Владимир Барданов в 1990-х жил на набережной Тараса Шевченко в столице, но после решил продать московскую квартиру, чтобы заняться бизнесом.

Женщина вспомнила, что Владимир вместе с супругой любили животных, а также стрелок запомнился местным жителем строительством церкви на территории Костромской области.

Тут была коммунальная квартира, и в ней жила женщина. Когда она умерла, то он Владимир взял на себя все хлопоты, купил место на кладбище, похоронил ее. слова соседки мытищинского стрелка

Напомним, что тело Владимира Барданова нашли сильно обгоревшим в его собственном доме в элитном поселке Вешки. Возгорание в помещение началось во время штурма. Стрелок решил устроить взрыв, чтобы помешать силовикам схватить себя.

В доме устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье нашли склад оружия.

Видео: Telegram / LIFE SHOT