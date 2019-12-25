Социологи выяснили отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан РФ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос жителей РФ, который показал их отношение к обязательной вакцинации от COVID-19. Данные привело издание РБК.

В данном исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился 20 июня.

Согласно полученным результатам, с решением региональных властей об обязательной вакцинации от коронавируса согласились 49 процентов граждан страны. Скорее отрицательно такую меру воспринимают 30 процентов респондентов, еще для 16 процентов опрошенных этот вопрос оказался безразличен.

Меры по введению обязательной вакцинации положительно восприняли жители небольших российских городов до 100 тысяч человек (54 процента). Более негативно к этому отнеслись респонденты Москвы и Санкт-Петербурга - 30 процентов.

Напомним, в своем блоге мэр Москвы Собянин написал, что с 22 июня в столице России вводится временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек. Кроме того, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что индийский штамм COVID-19 "Дельта" отличается от других вариантов мутаций быстрой консолидацией поражения легких человека.

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