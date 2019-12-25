Биолог рассказала о главной опасности индийского штамма COVID-19

В настоящее время функции легких нарушаются намного быстрее, чем в прошлом году.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что индийский штамм COVID-19 "Дельта" отличается от других вариантов мутаций быстрой консолидацией поражения легких человека. Об этом она сообщила в интервью Lenta.ru.

По ее словам, клетки эпителия в легких осуществляют газообмен. Для этого альвеолы производят особую смесь полезных веществ. При заболевании коронавирусом данные клетки отказываются ее производить.

Баранова подчеркнула, что COVID-19 при "Дельте" развивается молниеносно. Пациент поступает в медицинское учреждение с небольшим поражением легких, а через 24 часа он может уже быть направлен в реанимацию. По ее словам, на получение более точных результатов исследования по мутации может уйти около полугода.

Отмечается, что индийский штамм COVID-19 зарегистрирован к настоящему моменту в более чем 90 странах мира.

Ранее был назван процент москвичей с иммунитетом к индийскому штамму COVID-19.

Фото: Piter.tv