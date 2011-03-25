Смольный пообещал вернуть долги бывшим работникам "Метростроя" до конца года

Общий размер задолженности составляет 332 млн рублей (без учета налоговых и иных обязательных отчислений).

В понедельник, 6 декабря, состоялось очередное совещание с участием председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина, представителей АО "Метрострой Северной Столицы" (АО МССС) и конкурсного управляющего "Метростроя" по вопросам выплаты задолженностей перед работниками компании. На заседании представили "дорожную карту", которая предусматривает три сценария погашения задолженности бывшим работникам "Метростроя". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Бывшим работникам "Метростроя" не выплатили премиальную часть заработной платы за сентябрь этого года, компенсации за неиспользованные отпуска, положенные работникам при увольнении, а также заработную плату за период с 1 по 11 октября. Общий размер задолженности составляет 332 млн рублей (без учета налоговых и иных обязательных отчислений).

Первый сценарий – существенная часть долгов будет переведена на карты работников в конце декабря. Чтобы ускорить этот процесс, Совет директоров "Метростроя Северной Столицы" уже одобрил условия заключения долгосрочных арендных договоров с ОАО "Метрострой" и предоплаты за несколько месяцев аренды. Также до конца декабря текущего года АО МССС планирует получить средства аванса в рамках заключенного в октябре 2021 года государственного контракта на проектирование, реконструкцию и строительство метрополитена Петербурга. Тем самым в конце декабря бывшим сотрудникам "Метростроя" смогут вернуть существенную часть долгов.

Также "дорожная карта" предусматривает второй и третий сценарии, но они скорее запасные.

Второй сценарий предполагает реализацию необремененного залогом недвижимого имущества ОАО "Метрострой" в срок до середины июня 2022 года, с последующей выплатой денег бывшим сотрудникам компании.

Третий сценарий – истребование в судебном порядке конкурсным управляющим ОАО "Метрострой" задолженности по работам, которые не были приняты Дирекцией транспортного строительства. Срок реализации данного сценария, по мнению конкурсного управляющего, может составлять до одного года.

Напомним, в конце августа суд признал "Метрострой" банкротом. Смольный же предложил работникам "Метростроя" перейти в новую организацию – "Метрострой Северной Столицы", которое осенью прошлого года учредило ВТБ. Метростроителям пообещали расширенный социальный пакет и те же условия, по которым они работали в прошлой организации. Из "Метростроя" перешли более 3200 работников.

Фото: Piter.TV