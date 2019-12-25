"Метрострой Северной столицы" начала переводить своих сотрудников в "Метрострой"

Cтроителям метро обещают расширенный соцпакет.

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что компания "Метрострой Северной столицы" (МСС) начала переводить в свою структуру сотрудников ОАО "Метрострой". Об этом сообщают в пресс-службе МСС.

Как рассказали в МСС, сотрудники не только подпишут трудовой договор, но и пройдут медицинский осмотр непосредственно на производственных площадках. Также они подчеркнули, что строителям метро обещают расширенный соцпакет. Бывшие кадры получат в МСС полисы добровольного медицинского страхования, а также страхование жизни и страхование от несчастных случаев. Предусмотрены доплаты по больничному листу и различные "стимулирующие мероприятия".

Напомним, в конце августа Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал "Метрострой" банкротом. В организации ввели процедуру конкурсного производства. Пришедшая на смену новая организация "Метрострой Северной столицы" была создана администрацией Петербурга совместно с банком ВТБ, контрольный пакет акций принадлежит городу.

Ранее полиция вновь начала проверку дела о банкротстве "Метростроя".

Фото: piter.tv