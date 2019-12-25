Стало известно, какие изменения ждут коллектив "Метростроя" в новой компании

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов вновь встретился с работниками.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов встретился с коллективом компании "Метрострой", которую ожидает процедура банкротства. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

Коллективу предприятия предстоит перейти (по желанию) в АО "Метрострой Северной столицы". Работать сотрудникам предлагают на тех же условиях, что и в "Метрострое". Единственное изменение – запись в трудовой книжке.

Вместе с АО "Метрострой Северной столицы" будем работать единой командой – наращивать финансирование и производственные мощности, строить и вводить новые объекты метрополитена. Сегодня в городе 72 станции метро, и этого количества для транспортной системы Петербурга уже не хватает. Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

Напомним, "Метрострой" проходит процедуру банкротства. Из-за финансовых проблем компания не может в полной мере выполнить свои обязательства по ремонту уже открытых станций. Осенью 2020 года стало известно о том, что в Петербурге группа ВТБ учредило дочернее предприятие АО "Метрострой Северной столицы".

В конце июля этого года в Смольном состоялась рабочая встреча, на которой обсуждался вопрос переоформления специалистов из ОАО "Метрострой" в АО "Метрострой Северной столицы".

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов