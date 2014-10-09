"Метрострой Северной Столицы" принял на работу 72% сотрудников ОАО "Метрострой"

Трудовые договоры подписали 2510 сотрудников.

За 11 дней компания "Метрострой Северной Столицы" приняла на работу 2510 сотрудников (72%) ОАО "Метрострой". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как мы ранее рассказывали, сотрудники не только подпишут трудовой договор, но и пройдут медицинский осмотр непосредственно на производственных площадках. Также работникам обещают расширенный соцпакет. Сотрудники получат в новой компании полисы добровольного медицинского страхования, и им будет обеспечено страхование жизни. Кроме того, в компании предусмотрены выплаты по больничному листу и различные "стимулирующие мероприятия".

Напомним, в конце августа Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал "Метрострой" банкротом. В организации ввели процедуру конкурсного производства. Пришедшая на смену новая организация "Метрострой Северной Столицы" была создана администрацией Петербурга совместно с банком ВТБ, контрольный пакет акций принадлежит городу. Недавно компания стала единственным строителем петербургского метро.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы. Актуальное; Piter.tv