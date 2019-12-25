Городе дополнительно выделит на выплаты 820 тысяч рублей.

В Петербурге продлят коронавирусные выплаты медикам до конца этого года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте Смольного 19 октября.

Кроме того, городской комитет финансов дополнительно выделит комитету по социальной политике 820 тысяч рублей, которые пойдут на единовременную выплату медикам, работающим с больными COVID-19. Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Ранее коронавирусные выплаты медикам продлили до 30 сентября этого года. Однако в городе ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи чем в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан, а также дополнительные коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV