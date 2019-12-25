В Петербурге продлили коронавирусные выплаты медикам до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В четверг, 5 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому медики, работающие с ковидными пациентами, смогут получать выплаты по 30 сентября.
Однако медработники жалуются на отсутствие выплат. Об этом ранее рассказал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Летом Смольный вовсе объявил, что в этом году непривитые медики останутся без выплат в случае заражения коронавирусом.
Фото: Piter.tv
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