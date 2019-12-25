Согласно данным на 21 июля, выплаты уже получили 31 095 медиков на сумму 2,2 млн рублей.

В Петербурге продлили коронавирусные выплаты медикам до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В четверг, 5 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому медики, работающие с ковидными пациентами, смогут получать выплаты по 30 сентября.

Однако медработники жалуются на отсутствие выплат. Об этом ранее рассказал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Летом Смольный вовсе объявил, что в этом году непривитые медики останутся без выплат в случае заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv