СК пригрозил протестующим последствиями в виде уголовной ответственности.

Следственный комитет Белоруссии призвал граждан прекратить беспорядки и оставаться благоразумными. Об этом ведомство написало в своём официальном телеграм-канале.

Сотрудники силового ведомства призвали граждан не поддаваться на провокацию организаторов протестных акций. Также СК пригрозил протестующим последствиями в виде уголовной ответственности.

Ранее на улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные. Центр города Гродно перекрыли силовики. Двухметровые баррикады в центре Минска показали на видео.

Видео: YT / TUT.BY