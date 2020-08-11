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Следственный комитет Белоруссии призвал граждан прекратить беспорядки

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СК пригрозил протестующим последствиями в виде уголовной ответственности.

Следственный комитет Белоруссии призвал граждан прекратить беспорядки и оставаться благоразумными. Об этом ведомство написало в своём официальном телеграм-канале.

Сотрудники силового ведомства призвали граждан не поддаваться на провокацию организаторов протестных акций. Также СК пригрозил протестующим последствиями в виде уголовной ответственности.

Ранее на улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные. Центр города Гродно перекрыли силовики. Двухметровые баррикады в центре Минска показали на видео.

Видео: YT / TUT.BY

Теги: белоруссия, протесты в белоруссии, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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