Военные ломают деревья, высаженные вдоль улиц.

На улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные. Об этом в Telegram-канале NEXTA Live сообщил белорусский журналист Степан Путило. Очевидцы написали о том, что военные ломают деревья, которые ранее были высажены вдоль улиц. На данный момент нет информации о том, к какой части принадлежат солдаты.

Напомним, что ранее протестующие возвели баррикады в городе. Местное население использует подручные средства для того, чтобы защититься от силовиков. Для строительства баррикад применяются бетонные лавки. В представителей закона летят части тротуарной плитки. ОМОН отвечает активистам резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

Жители Бреста заметили на городских улицах людей с автоматами. В ходе стрельбы резиновыми пулями ранена местная журналистка.

В Белоруссии автомобилист сбил бойца ОМОН.

Видео: Telegram / NEXTA live