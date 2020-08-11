На улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные. Об этом в Telegram-канале NEXTA Live сообщил белорусский журналист Степан Путило. Очевидцы написали о том, что военные ломают деревья, которые ранее были высажены вдоль улиц. На данный момент нет информации о том, к какой части принадлежат солдаты.
Напомним, что ранее протестующие возвели баррикады в городе. Местное население использует подручные средства для того, чтобы защититься от силовиков. Для строительства баррикад применяются бетонные лавки. В представителей закона летят части тротуарной плитки. ОМОН отвечает активистам резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.
Жители Бреста заметили на городских улицах людей с автоматами. В ходе стрельбы резиновыми пулями ранена местная журналистка.
В Белоруссии автомобилист сбил бойца ОМОН.
Видео: Telegram / NEXTA live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все