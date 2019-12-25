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В Белоруссии автомобилист сбил бойца ОМОН

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Остальные силовики успели убежать от таранящей их машины.

В Белоруссии автомобилист сбил бойца ОМОН. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Readovka. Очевидцы отметили, что инцидент произошел на территории Минска. 

На кадрах заметно, как черная машина резко поворачивается в направлении силовиков, которые стоят на дороге. После этого транспортное средство идет на таран. Часть бойцов успела разбежаться в стороны. Один человек все же попал под колеса автомобиля. От удара пострадавший упал на землю, но практически сразу поднялся на ноги. После тарана силовиков автомобиль уехал с места происшествия.

Напомним, что немного ранее, по информации от Telegram-канала "Еврорадио", протестующие против правления президента Белоруссии Александра Лукашенко начали кидать в сотрудников ОМОН "коктейли Молотова". Крупные столкновения проходят около станции метро "Спортивная" в Минске.

Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео.

Теги: белоруссия, омон, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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