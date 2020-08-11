Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео

В результате инцидента есть пострадавшие.

Момент попадания светошумовой гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео. Ролик появится в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило. Очевидец заснял на видео, как в жилое здание попадает боеприпас, которым пользуются силовики для разгона толпы с улиц.

Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие. Одной их них стала женщина, которая находилась на балконе и снимала происходящее на улице. В этот момент в квартире находился 8-летний ребенок. На кадрах заметно, что под ногами оператора начинают осыпаться искры, затем слышны крики.

Очень жгло дыхательные пути, лицо, глаза. Кто выпал к квартирам, кто-то на лестницу и побежали на верхний этаж сообщение пострадавшей

Женщина предположила, что в здание могли попасть несколько гранат. Одна из них ранила ее соседа. Другие протестующие видели дым на нижних этажах дома.

В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии.

Видео: Telegram / NEXTA Live



