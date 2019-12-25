На протяжении кампании в Белоруссии были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений.

В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии. С заявлением выступил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Даемс.

По его словам, он внимательно следил за ходом выборов президента в Белоруссии на протяжении всего дня голосования 9 августа, а также за последовавшими за ним акциями протеста в Минске и других городах республики. Изначально мирные митинги жёстко подавлялись белорусскими ОМОНом с использованием спецсредств, автозаков и водомётов.

Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми. Рик Даемс, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы

Он призвал власти Белоруссии обеспечить соблюдение базовых прав и свобод человека. По мнению Даемса, в республики не все кандидаты могли свободно проводить избирательную кампанию — многих из них просто не допустили до голосования. На акциях протеста задерживали мирных граждан и журналистов, выполнявших свою работу.

Также на протяжении кампании в Белоруссии были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений, считает глава ПАСЕ.

Ранее мы писали, что Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске.