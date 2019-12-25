Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске

Представитель Бориса Джонсона прокомментировал позицию Британии на работу силовиков в Минске.

Великобритания осуждает попытки подавить протесты в Минске. Об этом рассказал во время брифинга с журналистами официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона. Чиновник отметил, что правительство не одобряет силовые методы, которые используют правоохранительные органы для разгона протестующих после проведенных выборов.

Насилие, которое мы наблюдали этой ночью в Белоруссии, и попытки властей подавить протесты совершенно неприемлемы сообщение официального представителя Бориса Джонсона

Чиновник отметил, что Британия обеспокоена антидемократическими действиями властей Белоруссии. Правительство Лондона неоднократно заявляло о том, что Минск ведет недемократическую политику, в которую входит задержание оппозиционных кандидатов на президентских выборах, мирных протестующих и журналистов.

Чехия назвала недемократическими выборы в Белоруссии.



