Протестующие нашли способ отгородится от силовиков.

Двухметровые баррикады в центре Минска показали на видео. Ролик появился в Telegram-канале NEXTA. Местному журналисты удалось показать, что протестующие создали специальную защиту от силовиков. Для этого участники акций протеста использовали деревянные поддоны, афишные тумбы и боксы, части ограждений для сбора макулатуры. Вокруг данных конструкций собрались тысячи белорусов.

Стоит отметить, что баррикады выстроены около станции метро "Пушкинская" вечером 10 августа. В ответ на протесты местные силовики начали применять светошумовые гранаты, а также резиновые пули.

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты после выборов президента республики. По официальным данным Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. На улицы протестовать вышли жители страны. Полиция задержала около трех тысяч активистов. Пострадавшими считаются несколько десятков человек.

Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске.

Видео: Telegram / NEXTA Live