Центр города Гродно перекрыли силовики

На Советскую и Ленина невозможно попасть.

Центр города Гродно перекрыли. Об этом сообщили местные журналисты. Корреспондент Sputnik заявил о том, что в белорусском городе нет людей на территории площадей Ленина и Советской.

В Гродно весь центр, площади Ленина и Советская стерильные. Людей нет сообщение очевидца

Журналисты уточнили, что в центре города закрыты все кафе, включая круглосуточные заведения. Силовики запретили въезд на территорию. Накануне вечером в Гродно прошли массовые задержания. В агентстве уточнили, что правоохранительные органы "хватали всех подряд".

По всей Советской площади бегают группы силовиков, ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки сообщение очевидца

Напомним, что в Белоруссии второй день ведутся протесты. Они вызваны результатами выборов президента республики. Согласно официальным данным, победу с более чем 80% голосов избирателей одержал Александр Лукашенко.

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