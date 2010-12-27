Скурпулезная проверка ЗакСом Федерации профсоюзов СПб и ЛО началась с обращений

Специально созданная парламентская комиссия начала проверять деятельность Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ЗакСа, комиссия разослала ряд обращений в адрес глав органов власти в регионе и на федеральном уровне.

В частности, запросы были отправлены вице-губернатору Петербурга Евгению Елину, и.о. начальника Управления Судебного департамента в Петербурге Рудольфу Вельтмандеру, главе комитета имущественных отношений (КИО) Валерию Калугину, главному госинспектору труда в городе Александру Кротову, а также к председателю "Ленинградской Федерации профсоюзов" Владимиру Дербину.

Парламентариев интересуют детали "Соглашения о разграничении прав собственности на недвижимое имущество", подписанного в ноябре 2007 года между Смольным и федерацией, а также документы, разграничивающие права на недвижимость со сторон Ленинградской и городской федераций профсоюзов и другие бумаги.

Группу также интересует число обращений и жалоб по вопросу нарушения действующего трудового законодательства и участия профсоюзов в решении этих вопросов, обращений организации по вопросу нарушения действующего законодательства.

Отдельное обращение было направлено в адрес главы Рособрнадзора Сергея Кравцова. Парламентарии хотят добиться анализа статистики жалоб на Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. В случае соответствующих оснований комиссия настаивает на проверке учебного заведения на предмет нарушения прав абитуриентов.

Ранее петербургский суд не удовлетворил требование СПбГУП о взимании с бывшей студентки 670 тысяч рублей.

Мы сообщали о создании рабочей группы в ЗакСе. Инициативу прокомментировал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, а его оппонентом стал зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он считает, что проверка всей деятельности профсоюзов нарушит не только законы страны, но и конвенцию МОТ (международной организации труда) о свободе объединений, которая защищает профсоюзы от вмешательства в их работу.

Фото: Piter.TV