Петербургский суд не удовлетворил требование СПбГУП о взимании с бывшей студентки 670 тыс. рублей

Девушка заключила с вузом коммерческий договор об оплате услуг, но не внесла сумму вовремя и была отчислена. За это полагалась неустойка.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов потребовал с отчисленной студентки почти 1 млн рублей в качестве неустойки. Санкт-Петербургский городской суд снизил сумму до 183 тыс. рублей, решение было вынесло 12 ноября.

Девушка поступила на бюджет с определенными условиями, но после нарушений правил внутреннего распорядка перевел ее на платное обучение. После этого студентка специальности "Реклама и связи с общественностью" подписала коммерческий договор с условием 100% оплаты до 1 марта 2016 года, но не внесла деньги в установленный срок и была отчислена. Спустя три года университет обратился в Череповецкий городской суд с иском, сообщила "Фонтанка.ру".

Вуз хотел взыскать с девушки почти 1 млн рублей, 197 тыс.рублей за первый год обучения и 744 тыс. рублей в качестве неустойки за нарушение срока возмещения стоимости. Затем вуз снизил требования по сумме до 670 тыс. рублей. Дело из Череповца, родного города бывшей студентки, передали в Петербург. Суд не согласился с размером неустойки и вместо 539 тыс. рублей снизил ее до 55 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ректор петербургского вуза раскритиковал работу сообщества "Диссернет".

Фото: gup.ru