Ректор петербургского вуза раскритиковал работу сообщества "Диссернет"

Член-корреспондент РАН считает, что деятельность ресурса может быть "жульничеством".

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий раскритиковал вольное сетевое сообщество "Диссернет". Академик сказал, что от его деятельности "воняет грязными тряпками, жульничеством". Он этом Запесоцкий заявил 14 октября на официальном сайте вуза, отвечая на вопрос одного из посетителя сайтов.

"Насколько мне известно, в научном сообществе страны отношение к этой публике в основном отрицательное. Многие считают, что в "диссернете" нет серьезных, крупных ученых. И вся деятельность этой группы людей направлена на самопиар за счет скандалов и недобросовестных публичных действий", - написал Александр Запесоцкий.

Также ректор отметил, что до недавнего времени мало интересовался ресурсом, но сейчас стал присматриваться к нему. "Диссернет" занимается тем, что проводит общественные экспертизы кандидатских и докторских диссертаций.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ректоры двух петербургских вузов претендуют на места в РАН.

Фото: vk.com/zapesotskiy