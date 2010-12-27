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Ректоры двух петербургских вузов претендуют на места в РАН
Сегодня, 18:19
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nadezhda_sib

Ректоры двух петербургских вузов претендуют на места в РАН

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Имена новых академиков и членов-корреспондентов РАН станут известны в ноябре.

В Российской Академии наук объявили о 76 вакансиях академиков, среди претендентов есть два ректора вузов Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба учреждения.

На место в РАН претендуют ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачёв по специальности "Право" в качестве члена-корреспондента и ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий по специальности "Философия" на вакансию академика. 

Выборы в Российской академии наук пройдут в ноябре этого года. Для того, чтобы занять вакантное место, нужно набрать не менее двух третей голосов присутствующих. 

Всего в этом году в РАН объявили о 76 вакансиях академиков и 171 вакансии членов-корреспондентов. Стоит отметить, что в рамках программы по омоложению учреждения 27 кандидатам должно быть меньше 56 лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что академический университет РАН в Петербурге получил имя Жореса Алферова

Фото: А.Федоров / wikipedia.org

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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