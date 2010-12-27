Ректоры двух петербургских вузов претендуют на места в РАН

Имена новых академиков и членов-корреспондентов РАН станут известны в ноябре.

В Российской Академии наук объявили о 76 вакансиях академиков, среди претендентов есть два ректора вузов Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба учреждения.

На место в РАН претендуют ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачёв по специальности "Право" в качестве члена-корреспондента и ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий по специальности "Философия" на вакансию академика.

Выборы в Российской академии наук пройдут в ноябре этого года. Для того, чтобы занять вакантное место, нужно набрать не менее двух третей голосов присутствующих.

Всего в этом году в РАН объявили о 76 вакансиях академиков и 171 вакансии членов-корреспондентов. Стоит отметить, что в рамках программы по омоложению учреждения 27 кандидатам должно быть меньше 56 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что академический университет РАН в Петербурге получил имя Жореса Алферова.

Фото: А.Федоров / wikipedia.org