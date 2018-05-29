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Академический университет РАН в Петербурге получил имя Жореса Алферова
Сегодня, 19:04
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Академический университет РАН в Петербурге получил имя Жореса Алферова

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Университет основали в 1999 году.

Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН присвоили имя нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова, сообщило "78.ru".  Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования РФ зачитал 2 сентября председатель комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов на церемонии в честь начала учебного года. 

Распоряжение о присвоении имени Академическому университету РАН имени Алферова дал президент России Владимир Путин в июле 2019 года. Также в планах установление мемориальной доски в честь выдающегося физика. 

Академик основал университет в 1999 году в качестве научно-образовательного центра Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе РАН, лауреат возглавил образовательный центр. Исполняющий обязанности ректора Платон Карасев рассказал о том, что команда университета является одной из самых молодых в России, что собираются поддерживать и дальше. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открыли памятник Фаине Раневской

Фото: архив

Теги: академический университет ран, жорес алферов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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