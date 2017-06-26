В Петербурге открыли памятник Фаине Раневской

Новая достопримечательность появилась в Приморском районе.

В Приморском районе официально открыли памятник советской актрисе Фаине Раневской. Скульптуру установили в Театральном сквере на проспекте Сизова, 32 у корпуса 1. Автором памятника выступил петербургский скульптор Семен Жохов, по проекту которого ранее в Приморском районе уже установили скамейку с образами птиц.

Новая достопримечательность привлекла внимание жителей всех возрастов. Раневская изображена в образе Ляли из комедии "Подкидыш", отдыхающей на скамейке. Памятник народной артистке может стать новым местом для загадывания желаний.

Смотрят на него, кто идет, все подходят, смотрят, фотографируются. Значит, нравится! Татьяна, жительница дома №32 по улице Сизова

Героиня Раневской знакома всем по знаменитой фразе "Муля, не нервируй меня". На постаменте увековечена не менее крылатая фраза Раневской: "Все сбудется, стоит только расхотеть".

Комедия "Подкидыш" была снята на студии "Мосфильм" в 1939 году режиссером Татьяной Лукашевич по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто.

Фаина Раневская – советская и российская актриса, народная артистка СССР. Исполнила десятки ролей на сцене театра и около тридцати — в кино. Её называли "королевой второго плана", также Раневская известна благодаря своим острым высказываниям, ставшими крылатыми выражениями.