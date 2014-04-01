Алферовский университет могут присоединить к Политеху

Объединиться с Политехом руководство вуза решило из-за проблем с финансированием.

Алферовский университет в Петербурге планируют объединить с Санкт-Петербургским политехническим университетом из-за финансовых трудностей. Об этом накануне сообщила "Фонтанка.ру".

За объединение проголосовали члены ученого совета Алферовского университета. Для развития вуза нужно финансирование. В образовательном процессе для студентов ничего не изменится, однако диплом они будут получать не Алферовского университета, а СПбПУ. Некоторые студенты уже выразили свой протест в социальных сетях. Их лозунг — "Мы пришли к Алферову, а не к Петру".

Не успел минуть второй год со дня кончины Жореса Ивановича, как происходит это. Да, нас ставят в известность, что мы сливаемся с Политехом. написал студент-первокурсник Илья.

Академик, нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов основал университет в 1999 году в качестве научно-образовательного центра Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе РАН. Академический университет выпускает специалистов по пяти профилям обучения — "Биоинформатика", "Нанотехнологии", "Теоретическая физика", "Нанобиотехнологии", "Физика космоса". В 2021 году абитуриентам, поступающим на бакалавриат, предлагают 53 бюджетных места.



Фото: spbau.ru