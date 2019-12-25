Модель 737 MAX получит название 737-8.

Скандальный самолет Boeing переименовали. В компании заявили, что модель 737 MAX будет называться пассажирским лайнером 737-8. Ранее такое наименование использовалось только в служебной переписке. Об информации стало известно после того, как производитель заключил контракт на покупку четырех бортов с польской авиакомпанией Enter Air.

В Boeing рассказали, что сначала Enter Air купит два самолета. После этого польский заказчик сможет приобрести еще два лайнера. После завершения этого и предыдущих соглашений флот 737-8 у авиакомпании увеличится до десяти лайнеров.

Напомним, что это первый контракт Boeing на поставку данной модели после двух авиакатастроф с участием 737 MAX. В общей сложности в трагедиях погибли 346 пассажиров. Специалисты выявили массу нарушений при сертификации лайнера. Клиенты компании отменили более 400 заказов на данную модель самолета. В настоящее время представители авиакомпании утверждают, что все недочеты устранены.

Пилот посадил самолет с разбитым стеклом и спас пассажиров.

Фото: Piter.tv