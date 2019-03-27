Авиаконцерн проведет инспекцию воздушных судов.

В топливных баках новых Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы. Об этом заявил генеральный менеджер программы Марк Дженкс. Он добавил, что "это абсолютно недопустимо".

Корпорация проверяет более 400 новых моделей самолетов. В них специалисты обнаружили детали от инструментов и остатки мусора. Сообщается, что ни один лайнер с подобным содержимым еще не отправился к заказчикам. Boeing проведет дополнительные проверки и ревизии, чтобы исключить повторения ситуации.

Ранее Boeing анонсировал возобновление полетов 737 MAX летом 2020 года.

Видео: YouTube/Boeing