Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в аэропорту США

Самолет Boeing 737 Max американской авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорте Орландо (штат Флорида). Сразу после вылета экипаж сообщил о "проблемах производительности" в одном из двигателей. Об этом пишет Fox News.
Лайнер вылетел во вторник в 14:50 из Орландо и направлялся в Викторвилл (штат Калифорния). Однако до пункта назначения Boeing 737 Max так и не долетел. Пилоты решили развернуть самолет и вернуть его обратно.
Стоит отметить, что посадка в аэропорту Орландо прошла без происшествий. На борту в этот момент находились двое пилотов и два пассажира.
Компания Southwest Airlines узнала об инциденте. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
Ранее мы писали, что очевидцы сняли на видео "качку" самолета British Airways с сотнями пассажиров на борту.
Видео: YouTube
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