Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в аэропорту США

Сразу после вылета экипаж обнаружил проблемы с двигателем.

Самолет Boeing 737 Max американской авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорте Орландо (штат Флорида). Сразу после вылета экипаж сообщил о "проблемах производительности" в одном из двигателей. Об этом пишет Fox News.

Лайнер вылетел во вторник в 14:50 из Орландо и направлялся в Викторвилл (штат Калифорния). Однако до пункта назначения Boeing 737 Max так и не долетел. Пилоты решили развернуть самолет и вернуть его обратно.

Стоит отметить, что посадка в аэропорту Орландо прошла без происшествий. На борту в этот момент находились двое пилотов и два пассажира.

Компания Southwest Airlines узнала об инциденте. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что очевидцы сняли на видео "качку" самолета British Airways с сотнями пассажиров на борту.

Видео: YouTube