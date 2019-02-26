Очевидцы сняли на видео "качку" самолета British Airways с сотнями пассажиров на борту

Сообщается, что из-за сильного ветра посадка была сорвана, а авиалайнер отправлен в другой аэропорт.

Самолет авиакомпании British Airways попал при посадке в поток сильного ветра.

Сообщается, что самолет British Airways летел из Хитроу (Лондон) в Гибралтар. Возле аэропорта самолет попал в сильный ветер. Очевидцы сняли на видео и опубликовали в сети отчаянную борьбу самолета и ветра. На кадрах видно, как сильно раскачивает самолет.

В итоге посадка самолета была сорвана, и борт был отправлен в ближайший аэропорт (Испания).

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