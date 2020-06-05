Видео: В Нижегородской области пьяный полицейский насмерть сбил на обочине женщину

Следком опубликовал видео с моментом ДТП с камер наблюдения.

В Нижегородской области по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Региональные следственные органы СКР по Нижегородской области сообщают, что ими возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного МО МВД России "Краснобаковский" по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения".

По версии следствия, 1 июня 2020 года 40-летняя женщина шла по обочине по ул. Березовской р.п. Ветлужский Краснобаковского района, и на нее налетела на огромной скорости "Лада Гранта". На опубликованных кадрах видео видно, что машина двигалась с очень большой скоростью. После этого автомобиль скрылся с места ДТП. Женщина в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, она скончалась от полученных травм.

Подозреваемый в совершении данного ДТП был вычислен, задержан и заключен под стражу. Вскоре ему будет предъявлено обвинение. Из рядов МВД мужчина уже уволен.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, данный сотрудник уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. СУ СК РФ по Нижегородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Нижегородской области