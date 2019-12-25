В Нижегородской области в массовом ДТП погибла супружеская пара

Легковушку раздавило между фурами.

Накануне вечером, 4 июня, в Богородском районе Нижегородской области произошло массовое ДТП, в котором погибли 2 человека и трое пострадали.

ДТП произошло около 17 часов на трассе в Богородском районе около населенного пункта Доскино. На дороге столкнулись две фуры и 2 легковых автомобиля. Одну из легковушек буквально расплющило между большегрузами. На фото и видео с места происшествия видно, что передняя часть легковушки полностью под впередистоящей фурой, а сзади в нее врезался второй грузовик. В этой легковушке погибли муж и жена 1979 года рождения.

Также в ДТП пострадали еще 3 человека, двое взрослых и мальчик 10 лет. Им оказывается необходимая медпомощь. Характер травм не уточняется. Подробностей ДТП на данный момент нет. Все причины и обстоятельства смертельного массового ДТП выясняются. РИА Новости сообщает, что на месте аварии работала оперативно-следственная группа. К ликвидации последствий аварии привлекались и спасатели.

В соцсетях сообщают, что ДТП произошло из-за нарушения ПДД при перестроении одним из участников аварии.

Ранее: В Йошкар-Оле в ДТП погиб водитель маршрутки (видео+фото)

Фото:ВК: АВТОМОБИЛЬНЫЙ | Нижний Новгород, Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Видео: ВК/АвтоРынок|Нижний Новгород