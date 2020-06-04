В Йошкар-Оле в ДТП погиб водитель маршрутки

Пострадали в этом ДТП 5 пассажиров, в том числе ребенок.

Сегодня утром, 4 июня, в Йошкар-Оле произошло серьезное ДТП с маршруткой с пассажирами.

Как сообщает ТАСС, в четверг утром микроавтобус "Пежо", ехавший по маршруту №34 в г. Йошкар-Оле выехал с проезжей части и врезался в опору освещения. В результате ДТП погиб 62-летний водитель маршрутки. Четыре пассажира, в том числе ребенок, получили травмы. После оказания медпомощи они были отправлены на амбулаторное лечение.

В соцсетях сообщают, что у погибшего водителя были проблемы с сердцем. На момент аварии в автобусе было 7 пассажиров. Местное издание МЭТР - Марий Эл Телерадио в соцсетях опубликовало видео с места ДТП. На кадрах видно, что у микроавтобуса сильно повреждена передняя часть. На газоне рядом с автобусом лежит накрытое тело. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, полиция и спасатели. Автомобилей "скорой" уже на месте аварии нет.

По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: ВК, МЭТР - Марий Эл Телерадио

Фото: ВК, Народный контроль| Йошкар-Ола, Жесть Йошкар-Ола НОВОСТИ про город ЧП