Названа предварительная причина ДТП с автобусом в ХМАО, где пострадали 7 вахтовиков

По предварительным данным, у автобуса лопнуло на ходу колесо.

Сегодня утром, 4 июня, в ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками из Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД РВ по ХМАО-Югре, ДТП произошло около 4 утра на 237 километре автодороги Лянтор – Карымкары. По предварительным данным у автобуса лопнуло заднее колесо, и автобус опрокинулся в кювет. В автобусе ехали вахтовики их Челябинской области.

В ДТП пострадали 7 человек. 4 человека с различными травмами санавиацией были госпитализированы в окружную клиническую больницу г. Ханты-Мансийска, 1 пострадавший в медучреждение г. Лянтора и 1 – в поселок Карымкары Октябрьского района. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

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По факту ДТП проводится проверка