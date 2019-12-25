В Хакасии полицейский сбил двух маленьких девочек

Пострадавшие 5 и 7 лет с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

В Хакасии полицейский, возвращаясь с работы, сбил двух девочек.

Региональные следственные органы РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщают, что в вечернее время 2 июня на улице Ленина в селе Райково Усть-Абаканского района были сбиты 2 девочки 5 и 7 лет. Дети были госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. За рулем машины, которая сбила детей, был сотрудник полиции, возвращавшийся домой с дежурства на личном автомобиле.

По словам полицейского, дети выскочили из-за припаркованного автомобиля у магазина неожиданно в неположенном для перехода месте. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Для установления вреда здоровью детей будет проведена экспертиза.

Ранее: В Ижевске среди бела дня похитили 5-летнюю девочку

Фото: ГУ МВД России по Республике Хакасия