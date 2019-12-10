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В Ижевске среди бела дня похитили 5-летнюю девочку
Сегодня, 11:17
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MShaffter

В Ижевске среди бела дня похитили 5-летнюю девочку

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В похищении подозревается биологический отец ребенка.

В Ижевске среди дня у матери похитили 5-летнюю дочку.

Региональные следственные органы СКР по Республике Удмуртия сообщают, что 1 июня 5-летняя девочка вместе с матерью переходила дорогу по пешеходному переходу. Внезапно проезжающая машина остановилась рядом с ними, и выскочивший из машины мужчина выхватил девочку, посадил в машину и уехал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

В результате следственных действий установлена личность похитителя. По предварительным данным, похищение совершил биологический отец ребенка, а преступление связано из-за спора между родителями из-за места проживания ребенка. 

В настоящее время производятся допросы очевидцев, матери и родственников ребенка. Принимаются меры к установлению его местонахождения.

СУ СК РФ по Республике Удмуртия

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: pixabay.com

Теги: кинднеппинг, новости ижевска, новости убмуртии, пихищение ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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