В Ижевске среди бела дня похитили 5-летнюю девочку

В Ижевске среди дня у матери похитили 5-летнюю дочку.
Региональные следственные органы СКР по Республике Удмуртия сообщают, что 1 июня 5-летняя девочка вместе с матерью переходила дорогу по пешеходному переходу. Внезапно проезжающая машина остановилась рядом с ними, и выскочивший из машины мужчина выхватил девочку, посадил в машину и уехал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".
В результате следственных действий установлена личность похитителя. По предварительным данным, похищение совершил биологический отец ребенка, а преступление связано из-за спора между родителями из-за места проживания ребенка.
В настоящее время производятся допросы очевидцев, матери и родственников ребенка. Принимаются меры к установлению его местонахождения.
СУ СК РФ по Республике Удмуртия
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: pixabay.com
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