В Ижевске девушку-подростка за избиение сверстницы отправили на 2 года в колонию

Это не единственное преступление, которое совершила несовершеннолетняя.

В Ижевске на 2 года в воспитательную колонию отправили девушку - подростка.

ТАСС со ссылкой на руководителя следственного управления СК РФ по Удмуртии сообщает, что несовершеннолетняя девушка, которая в прошлом году жестоко избила сверстницу, на 2 года отправлена в воспитательную колонию. Жуткий случай произошел в октябре 2019 года. В соцсетях появился видеоролик с жестоким избиением несовершеннолетней девушки толпой подростков.

По материалам в соцсетях следствие назначило проверку с последующим возбуждением уголовного дела. В ходе следственных действий были найдены участники избиения. Зачинщицей была 16-летняя девушка, ранее судимая за разбой с условным сроком. А также еще трое подростков в возрасте от 10 до 14 лет.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что девушка занималась вымогательством и грабежом в отношении несовершеннолетних.

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Фото: Piter.TV