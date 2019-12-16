Бывший министр здравоохранения из Пензы получил срок за изнасилование

Владимира Стрючкова суд приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Экс-министра здравоохранения Пензенской области отправили за решетку на 3 года и 3 месяца за изнасилование.

ТАСС со ссылкой на представителя суда сообщил, что бывший министр здравоохранения Пензенской области был арестован в зале суда после оглашения приговора, который признал Владимира Стрючкова виновным в изнасиловании и приговорил к лишению свободы на 3 года и 3 месяца.

Уточняется, что в ходе следствия и судебного заседания Стрючков вину свою не признал.

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