В Красноярске нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика

Ребенок ушел погулять во дворе и не вернулся.

В Красноярске нашли тело пропавшего накануне семилетнего мальчика.

Региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщают, что накануне, 2 июня, поступило сообщение о безвестном нахождении 7-летнего мальчика. Как удалось установить, ребенок гулял во дворе дома с друзьями, а когда все дети разошлись, мальчик пропал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего" и были незамедлительно организованы поиски. Ребенка искали полиция и волонтеры из отряда "Лизы Алерт".

Сегодня утром, 3 июня, местный рыбак обнаружил тело ребенка в Енисее и вызвал полицию. Внешних признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено. Для достоверных причин смерти будет проведена экспертиза. На данный момент выясняются все причины и обстоятельства смерти ребенка, опрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения.

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Фото: pixabay, СУ СК РФ по Красноярскому краю