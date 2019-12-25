В Татарстане молодой мужчина утопил 6-летнего мальчика, а тело спрятал

Ребенок раньше был знаком с мужчиной.

В Татарстане расследуется уголовное дело об убийстве 6-летнего мальчика.

Пресс служба СУ СК РФ сообщает, что 30 мая 6-летний мальчик уехал кататься на велосипеде и домой не вернулся. Начались поиски, в ходе которых на берегу водоема была найдена одежда ребенка. В ходе оперативно - розыскной деятельности был задержан местный 23-летний мужчина, который ранее был судим и наблюдался у врача-психиатра.

Как удалось выяснить, мужчина и малыш были знакомы. Мужчина будучи в алкогольном опьянении позвал ребенка кататься с собой на велосипедах. В ходе прогулки они проехали к водоему, и мужчина решил искупаться. Старший товарищ принудил ребенка залезть в воду, где утопил малыша. После содеянного он спрятал тело в кустах на берегу.

На допросе мужчина сознался в содеянном и показал, где спрятал тело. В пресс службе прокуратуры сообщили, что у ребенка рассечена затылочная часть головы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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