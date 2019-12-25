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В Крыму ищут 6-летнюю девочку
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В Крыму ищут 6-летнюю девочку

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В МЧС заявление о пропаже ребенка поступило в 00 часов 40 минут.

В Крыму пропала шестилетняя девочка.

Региональное отделение МЧС сообщает, что в 00.40 к ним поступило сообщение о пропаже девочки 2014 года рождения. Ребенок пропал в районе Северо — Крымского канала, возле поселка Ленино, Ленинского района. Незамедлительно были организованы поиски силами МЧС, полиции и волонтеров. 

Также к месту поисковых работ направлена водолазная группа специального морского отряда г. Керчь и кинологическая служба МВД по Республике Крым. Всего к спасательным работам  привлечено 58 человек и 15 единиц техники.

Как сообщают местные СМИ, девочка отправилась на рыбалку вместе с отцом. Пока отец распивал алкоголь с приятелями, девочка пропала. 

Фото: pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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