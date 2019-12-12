В Ижевске телевизор придавил насмерть 2-летнюю девочку

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

В Ижевске расследуется дело по факту гибели 2-летней девочки.

Трагедия произошла 1 августа в Ижевске. Телевизор, который стоял на подставке, упал на маленькую девочку. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти малышку не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщают региональные следственные органы СКР по региону.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены родители погибшего ребенка, иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Республике Удмуртия

Расследование уголовного дела продолжается.

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