В Ижевске 6-месячный малыш выпал из окна

Ребенок облокотился на москитную сетку, пока мамы не было в комнате.

В Ижевске с 4 этажа упал полугодовалый ребенок.

"Удмуртская правда" сообщает, что накануне, 24 сентября, 6-месячный малыш выпал из окна 4 этажа. Пока мамы не было в комнате, ребенок забрался на окно и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала веса малыша.

Ребенок упал и получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице, где медики борются за его жизнь и здоровье. Следственные органы выясняют все причины и обстоятельства данного происшествия.

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