Более 70 машин попали в ДТП в Канаде

В сети опубликовано видео с места массового ДТП на одной из трасс в Канаде.

В Канаде из-за сложных погодных условий произошло массовое ДТП.

Сообщается, что ДТП произошло на востоке Канады недалеко от города Барри. В ДТП пострадали более 70 машин, грузовых и легковых. В больницу доставлено 10 человек пострадавших. Их жизням ничего не угрожает. Среди попавших в ДТП машин был бензовоз, топливо из которого разлилось по дороге.

Местные власти ликвидируют последствия аварии.

На прошлой неделе Piter.TV рассказывал о другой массовой аварии В Канаде, там пострадали около 40 автомобилей.

Видео: YouTube/Agony sdᴉlℲ