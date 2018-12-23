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Видео: из-за льда и тумана в США одновременно попали в аварию 47 автомобилей

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В этой массовой аварии даже есть один погибший.

В США вслед за резким похолоданием и туманом пришел настоящий автомобильный апокалипсис. За сутки только в штате Миссури произошло 729 аварий. Однако, недалеко от городка Оук-Гроув в одном месте столкнулись сразу 47 автомобилей. Видео снял один из очевидцев.

В аварии у Оук-Гроув несколько человек травмированы, есть погибший, некоторые машины не подлежат восстановлению. Автор ролика успел вовремя остановиться, чему он был несказанно рад. Водитель смог затормозить, когда увидел спереди несколько авто.

А вот остальные герои этого ролика были не так осторожны. Непрерывные "бум!", "бабах!" на видео перемежаются лишь горестным "omg!" автора записи.

Фото и видео: ViralHog/ Youtube 

 

 

Теги: дтп в сша, дтп непогода, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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