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В США погиб лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд
Сегодня, 10:02
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В США погиб лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

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Американского историка Гордона Вуда на парковке сбил автомобилист.

Известный историк, лауреат Пулитцеровской премии, Гордон Вуд скончался после ДТП в возрасте 92 лет. Об этом изданию The New York Times сообщила его дочь Эми Вуд.

Она рассказала, что причиной смерти стал несчастный случай. Отца сбил автомобилист в Ист-Провиденсе, штат Род-Айленд, когда Вуд стоял на парковке супермаркета.

Гордон Вуд считается одним из ведущих специалистов в области американской истории, его научные интересы касались периода Американской революции и формировании Соединненых Штатов.

Наибольшую популярность историку принесла работа "Радикализм Американской революции", за которую в 1993 году его удостоили Пулитцеровской премии.

Ранее сообщалось о смерти известного эпидемиолога Вадима Покровского. Он умер на 72 году жизни.

Фото: Magnific

Теги: гордон вуд, дтп в сша, лауреаты пулитцеровской премии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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