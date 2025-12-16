В США погиб лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

Американского историка Гордона Вуда на парковке сбил автомобилист.

Известный историк, лауреат Пулитцеровской премии, Гордон Вуд скончался после ДТП в возрасте 92 лет. Об этом изданию The New York Times сообщила его дочь Эми Вуд.

Она рассказала, что причиной смерти стал несчастный случай. Отца сбил автомобилист в Ист-Провиденсе, штат Род-Айленд, когда Вуд стоял на парковке супермаркета.

Гордон Вуд считается одним из ведущих специалистов в области американской истории, его научные интересы касались периода Американской революции и формировании Соединненых Штатов.

Наибольшую популярность историку принесла работа "Радикализм Американской революции", за которую в 1993 году его удостоили Пулитцеровской премии.

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