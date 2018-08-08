Новый рекорд: в США на дороге столкнулся 131 автомобиль

На северо-западе США на днях произошла крупнейшая в истории штата Висконсин авария. Из-за плохой видимости на дороге в ДТП попал 131 автомобиль. Незначительное первоначальное столкновение привело к цепной реакции. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По предварительным данным, в аварии пострадал 71 человек, а также до приезда врачей от полученных травм скончался 30-летний школьный учитель. Спасателям было совсем не просто добраться до пострадавших, так как им приходилось пробираться через десятки разбитых машин, засыпанных осколками стекол.
Многих пришлось извлекать из салона с помощью инструмента под названием "челюсти жизни".
Ранее в США столкнулись 47 автомобилей.
Фото и видео: Winnebago County Sheriff"s Office
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