Новый рекорд: в США на дороге столкнулся 131 автомобиль

Один человек погиб до приезда врачей.

На северо-западе США на днях произошла крупнейшая в истории штата Висконсин авария. Из-за плохой видимости на дороге в ДТП попал 131 автомобиль. Незначительное первоначальное столкновение привело к цепной реакции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По предварительным данным, в аварии пострадал 71 человек, а также до приезда врачей от полученных травм скончался 30-летний школьный учитель. Спасателям было совсем не просто добраться до пострадавших, так как им приходилось пробираться через десятки разбитых машин, засыпанных осколками стекол.

Многих пришлось извлекать из салона с помощью инструмента под названием "челюсти жизни".

Ранее в США столкнулись 47 автомобилей.

Фото и видео: Winnebago County Sheriff"s Office

