  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителей Петербурга предупредили о тумане 9 апреля
Сегодня, 22:58
39
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жителей Петербурга предупредили о тумане 9 апреля

0 0

Видимость составит 500 метров и менее.

Петербуржцев в пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром 9 апреля.

Так, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник в ночные и утренние часы в Петербурге местами ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее.   

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал о том, что в городе в течение двух неделю будут значительные перепады температуры воздуха. Уже в среду, 10 апреля, в теплом секторе обширного циклона, смещающегося через Скандинавию, создадутся условия для теплой погоды. В Петербурге установится температура до +16,7 градусов.

Фото: pxhere

Теги: плохая видимость, туман в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии