Жителей Петербурга предупредили о тумане 9 апреля

Видимость составит 500 метров и менее.

Петербуржцев в пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром 9 апреля.

Так, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник в ночные и утренние часы в Петербурге местами ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал о том, что в городе в течение двух неделю будут значительные перепады температуры воздуха. Уже в среду, 10 апреля, в теплом секторе обширного циклона, смещающегося через Скандинавию, создадутся условия для теплой погоды. В Петербурге установится температура до +16,7 градусов.

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