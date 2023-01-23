На Петербург 28 ноября опустится туман

Температура воздуха в городе составит от +2 до +4 градусов.

В предстоящий четверг, 28 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами в Северной столице пройдет дождь.

Температура воздуха ниже нуля не опустится – прогнозируют +2... +4 градуса. Утром на местах ожидается возникновение негустого тумана. Южный ветер обещает быть слабым, без сильных порывов. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно слабо повышаться.

Ранее стало известно, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил об уходе атмосферного фронта на восток Ленинградской области. В ближайшее время в Петербурге существенных осадков не ожидается, а температура останется близкой к +5 градусам.

Фото: Piter.TV