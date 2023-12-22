Колесов рассказал жителям Петербурга о перепадах температуры

В среду воздух прогреется до +17 градусов.

В Петербурге в течение двух недель ожидаются значительные перепады температуры воздуха. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Апрель начался с потепления до +19,6 градуса. 4 апреля похолодало до -0,7 градуса. Накануне, 7 апреля, в город на Неве принесло теплый воздух, из-за чего в Петербурге в ночное время потеплело до +8,7 градусов. Сегодня в Северной столице столбики термометров покажут +11 градусов, во вторник воздух прогреется до +13 градусов. Осадков не будет.

В среду, 10 апреля, в теплом секторе обширного циклона, смещающегося через Скандинавию, создадутся условия для значительного повышения температуры воздуха. В городе на Неве установится температура до +16,7 градуса.

Если всё сложится, теплая воздушная масса, солнечный прогрев, южный ветер, то рекорд в Санкт-Петербурге состоится, но температура может "замахнуться" и на отметку в +20 градусов, 1 апреля-то не достигли её. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Петербурге 8 апреля рост температуры продолжится.

Фото: Piter.tv