В Петербурге 8 апреля рост температуры продолжится

Температура воздуха 8 апреля в Петербурге +11…+13 градусов.

В понедельник погоду в Северной столице сформирует южная периферия обширной циклонической депрессии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на севере области, пройдут небольшие дожди. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 8 апреля в Петербурге +11…+13 градусов, в Ленинградской области +10…+15 градусов, местами до +7. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник ожидается без существенных осадков и +13…+15 градусов.

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Фото: Piter.tv