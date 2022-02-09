В Петербурге 12 ноября ожидается ухудшение погоды

Метеослужбы прогнозируют появление густого тумана. Ожидается мокрый снег и гололедица.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" завтра в Петербурге возможно ощутимое ухудшение погодных условий. В метеослужбе прогнозируют появление тумана с видимостью в 500 метров и меньше. Температура воздуха днем составит от +1 до +5 градусов.

В течение суток на город выпадут осадки – утром и днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер обещают умеренный. На дорогах возможно возникновение гололедицы. Тем временем в Ленинградской области ночью местами температура воздуха понизиться до -7 градусов.

Напомним, что, согласно прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на этой неделе в Санкт-Петербурге ожидается переменчивая погода, при которой холодное предзимье сменится новым потеплением.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)